«Мне жаль всех жен Филиппа»: мать Бегака высказалась об Ивлеевой

По мнению художницы, телеведущая не сможет стать главной женщиной в жизни ее сына.

Мать телеведущего Филиппа Бегака, художница Дарья Семенова, заявила, что ей жаль жен сына, потому что у него жесткий характер. Ее слова приводит «СтарХит».

«Я не традиционная свекровь, всех жен Филиппа мне жаль — у моего сына жесткий характер. И жесток он не только к женам. Фил не терпит лжи, лености, безответственности», — сказала художница.

У Дарьи Юлиановны за последние несколько лет сменилось уже три невестки. Художница относится к ним снисходительно. Что касается блогера Насти Ивлеевой — Семенова-таки успела познакомиться с ней.

«Девушки замечательные. (С Настей. — Прим. ред.) мы знакомы — гуляли на свадьбе», — рассказала Дарья Юлиановна.

По мнению художницы, насколько бы «замечательной» ни была Ивлеева, у нее не получится стать главной женщиной в жизни Филиппа. Это место уже занято.

«У Фила есть дочь Василиса, я думаю, она — главная», — заключила художница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что свекровь Ивлеевой не позвали на свадьбу.

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