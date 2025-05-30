Жил на балконе и ел хлеб: в Краснодаре обнаружили ребенка-маугли

Мать следила за ним с помощью камер видеонаблюдения.

В Краснодаре спасли мальчика-маугли, над которым издевалась мать. По сообщению краевой прокуратуры, ребенок не покидал квартиру несколько лет, а мылся последний раз — год назад. Школу он также не посещал, хотя ему уже восемь лет. К тому же мальчик является инвалидом.

Для слежки за ребенком мать установила камеры видеонаблюдения. Кормила его садистка только хлебом.

Злополучную квартиру уже посещали работники службы опеки. Они нагрянули вместе с медсестрой, чтобы осмотреть и оценить состояние мальчика. Однако мать ребенка устроила истерику и выгнала сотрудников. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Пришлось вызывать Росгвардию. Причем мать сопротивлялась и правоохранители были вынуждены применить силу.

Ребенка отправили в реабилитационный центр, а мать — в больницу. Против нее возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Это далеко не первый подобный случай за май. Около недели назад в Казани полицейские изъяли ребенка-маугли из квартиры, заваленной мусором. Предположительно, это была девочка. Сотрудники полиции забрали ребенка и отвезли его в городскую поликлинику. Чтобы усмирить 33-летнюю мать правоохранителям пришлось вызвать подмогу. В квартире, где жила ребенок царила полная антисанитария: она была завалена мусором.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Псковской области местная жительница обнаружила сумку, в которой находилось тело новорожденной девочки с признаками насильственной смерти.