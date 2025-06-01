Восстановительный поезд расчищает пути после обрушения моста в Брянской области

На месте обрушения автомобильного моста в Брянской области, в результате которого пострадал пассажирский поезд, продолжается восстановление поврежденных путей. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Восстановительный поезд сейчас занимается расчисткой железнодорожных путей… очень много людей в оранжевых жилетах. Хорошо видна белая фура, с которой столкнулся поезд…» — отметил журналист.

Место инцидента, отмечает корреспондент, охраняется полицейскими и военными.

Накануне вечером, 31 мая, в Брянской области автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, причиной инцидента стало «незаконное вмешательство в функционирование транспорта».

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате ЧП погибли семь человек. Свыше 60 пассажиров пострадали. 47 человек были госпитализированы, включая троих детей.

Меж тем, пострадавшие рассказывают, как пассажиры помогали друг другу выбраться из-под завалов. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Оперативно сработали и сотрудники экстренных служб.