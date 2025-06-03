Град размером со сливу выпал в Енисейске

Эфирная новость 32 0

Из-за обрушившейся непогоды местные дачники потеряли большую часть урожая.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

В Красноярском крае подсчитывают убытки от стихии. В Енисейске град размером со сливу побил машины, повредил окна, крыши и фасады домов. Дачники потеряли большую часть урожая.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода не наладится. Жителей Красноярска завтра также ждет гроза с дождем.

При этом, по прогнозам синоптиков, текущее лето в России обещает стать аномально жарким. Пик придется на июль — он может стать самым жарким месяцем за последние 30 лет.

Отклонение от климатической нормы на 2–3 градуса ожидается по всей территории России — от Санкт-Петербурга до Красноярска. Даже на Дальнем Востоке и в Арктике будет теплее обычного.

Тема:
Погода
30 мая
Аномальная активность: длительность магнитной бури на Земле составила больше суток
30 мая
На смену зною: какая погода ждет москвичей 30 мая
29 мая
Место под солнцем: жара в Центральной России достигла своего пика
28 мая
Максимум солнца: москвичей предупредили об опасном индексе ультрафиолетового излучения
27 мая
Февральский пейзаж: на Алтае и в Новосибирской области выпал снег
26 мая
Аномальная жара накроет 17 регионов России
26 мая
Самый знойный июнь: в России ожидается жара свыше 30 градусов
25 мая
Настоящее пекло: москвичей предупредили о 30-градусной жаре в воскресенье и понедельник
24 мая
В Москву пришла аномальная жара
23 мая
Жителей Петербурга предупредили о грозе и сильном ветре
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.13
0.51 90.38
1.13
Ретроградный Меркурий принесет смуту, а Юпитер счастье: гороскоп на лето...

Последние новости

4:12
Радиостанция «Судного дня» передала два сообщения после переговоров РФ и Украины
3:58
Авиакомпания Emirates может пересмотреть рейсы в Россию из-за атак беспилотников
3:40
Не забавы ради: россиянкам посоветовали ходить летом без нижнего белья
3:22
Вершинная гниль: что делать, если чернеют помидоры на грядках
3:04
Не смотрите ужастики: как магнитные бури влияют на психическое здоровье
2:46
Град размером со сливу выпал в Енисейске

Сейчас читают

«Петицию на хлеб не намажешь»: про «укусы без зубов», оппозицию и шулеров Санду
Переговоры России и Украины в Стамбуле. К чему пришли стороны
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025