Град размером со сливу выпал в Енисейске

В Красноярском крае подсчитывают убытки от стихии. В Енисейске град размером со сливу побил машины, повредил окна, крыши и фасады домов. Дачники потеряли большую часть урожая.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода не наладится. Жителей Красноярска завтра также ждет гроза с дождем.

При этом, по прогнозам синоптиков, текущее лето в России обещает стать аномально жарким. Пик придется на июль — он может стать самым жарким месяцем за последние 30 лет.

Отклонение от климатической нормы на 2–3 градуса ожидается по всей территории России — от Санкт-Петербурга до Красноярска. Даже на Дальнем Востоке и в Арктике будет теплее обычного.