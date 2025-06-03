Град размером со сливу выпал в Енисейске
Из-за обрушившейся непогоды местные дачники потеряли большую часть урожая.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Красноярском крае подсчитывают убытки от стихии. В Енисейске град размером со сливу побил машины, повредил окна, крыши и фасады домов. Дачники потеряли большую часть урожая.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода не наладится. Жителей Красноярска завтра также ждет гроза с дождем.
При этом, по прогнозам синоптиков, текущее лето в России обещает стать аномально жарким. Пик придется на июль — он может стать самым жарким месяцем за последние 30 лет.
Отклонение от климатической нормы на 2–3 градуса ожидается по всей территории России — от Санкт-Петербурга до Красноярска. Даже на Дальнем Востоке и в Арктике будет теплее обычного.
- 30 мая
- Аномальная активность: длительность магнитной бури на Земле составила больше суток
- 30 мая
- На смену зною: какая погода ждет москвичей 30 мая
- 29 мая
- Место под солнцем: жара в Центральной России достигла своего пика
- 28 мая
- Максимум солнца: москвичей предупредили об опасном индексе ультрафиолетового излучения
- 27 мая
- Февральский пейзаж: на Алтае и в Новосибирской области выпал снег
- 26 мая
- Аномальная жара накроет 17 регионов России
- 26 мая
- Самый знойный июнь: в России ожидается жара свыше 30 градусов
- 25 мая
- Настоящее пекло: москвичей предупредили о 30-градусной жаре в воскресенье и понедельник
- 24 мая
- В Москву пришла аномальная жара
- 23 мая
- Жителей Петербурга предупредили о грозе и сильном ветре
80%
Нашли ошибку?