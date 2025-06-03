«Вот увидишь»: Василий Ливанов при первой встрече с женой предсказал свое будущее

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 21 0

Василий Ливанов при первой встрече с женой предсказал будущее

«Вот увидишь»: Василий Ливанов при первой встрече с женой предсказал будущее

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Актер с супругой вместе уже более чем полвека.

Народный артист РСФСР Василий Ливанов смог предсказать свое будущее, когда впервые увидел свою вторую половинку. Об этом актер рассказал изданию 7Дней.ru.

По воспоминаниям артиста, свою возлюбленную он встретил весной 1969 года. Тогда актер стоял на балконе третьего этаже «Союзмультфильма» с другом мультипликатором Максимом Жеребчевским. Мимо здания, принадлежащего студии анимации, проходила девушка.

«Вдруг увидел куда-то спешащую длинноногую блондинку в голубой курточке и очень короткой юбочке. И я сказал Максу: «Вот увидишь. Она будет моей женой и родит мне двоих сыновей. И у нас будет голубой автомобиль». Макс хихикнул: «Не торопись!» — рассказал Ливанов.

Когда же все, вплоть до автомобиля, сбылось, друг признался, что актер его теперь пугает, вспоминал артист.

Ливанов называет свою супругу идеальной и очень мудрой женщиной, которая помогла ему преодолеть многие жизненные трудности. Без поддержки любимой, уверен актер, он бы с ними не справился.

Пара вместе более 50 лет. Они признались, что когда отмечали серебряную свадьбу — 25-ю годовщину, обвенчались, чтобы и после смерти быть вместе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Народный артист РСФСР Михаил Боярский раскрыл секрет долгого и счастливого брака.

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