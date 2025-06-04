В Москве проводят проверку по факту похищения мужчины на Ярославском вокзале

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 13 0

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Москве начали проверку по факту похищения мужчины на Ярославском вокзале

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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В Москве правоохранительные органы начали расследование по факту похищения человека на Ярославском вокзале. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«В настоящее время проводится проверка по факту похищения человека, устанавливаются личности похитителей и причины произошедшего», — говорится в сообщении.

В управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу (ЦФО) также подтвердили информацию о проведении проверки по факту «противоправных действий в отношении человека на Ярославском вокзале».

В социальных сетях ранее появилась информация о том, что несколько часов назад был похищен некий блогер, которого засунули в багажник и увезли в неизвестном направлении. Как пишут «Известия», на Киевском шоссе в Москве был задержан автомобиль, предположительно, с похищенным человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спустя год вскрылись новые обстоятельства по делу пропавшей Анны Цомартовой.

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