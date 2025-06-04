Калининград стал одним из самых дорогих туристических направлений в России

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Цены на наши курорты поднялись на 15-20%.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Лызлова; 5-tv.ru

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Отдыхать на российских курортах стало дороже. Ассоциация туроператоров зафиксировала стремительный рост цен — до 20%.

Эксперты подсчитали, что больше других прибавили поездки в Калининград. Это направление вообще стало одним из самых дорогих. Подскочила стоимость бронирований и в Крыму. А вот санатории Минеральных вод, наоборот, почти не подорожали.

В среднем, отдых на ведущих российских курортах обойдется, примерно, в 120 тысяч на двоих.

Меж тем, Россия и Иран расширяют прямое авиасообщение. Об этом писал 5-tv.ru. Иранская авиакомпания Mahan Air с конца мая возобновила полеты по маршруту Тегеран — Санкт-Петербург, которые будут выполняться по пятницам. А уже с 2 июля перевозчик запускает новую линию Тегеран — Казань, рейсы по которой будут осуществляться по понедельникам и средам.

Кроме того, другая иранская авиакомпания Iran Airtour с 29 мая открыла сезонные рейсы из Тегерана в Москву и Санкт-Петербург, вылеты будут выполняться по четвергам. Также с 4 июля стартует маршрут Тегеран — Сочи.

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