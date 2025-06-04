Решил повременить? Трамп попросил сенат не голосовать за санкции против РФ

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 21 0

Трамп попросил сенат США отложить голосование по новым санкциям против РФ

Решил повременить? Трамп попросил Сенат не голосовать за санкции против РФ

Фото: Reuters/Kent Nishimura

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Документ подразумевает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих у РФ нефть, газ и уран.

Президент США Дональд Трамп попросил сенаторов от Республиканской партии, членом которой он и сам является, не выносить законопроект о новых санкциях против России на голосование. Об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил верхней палаты конгресса Роджер Уикер. Его слова приводит ТАСС.

«Я знаю, что он запросил, чтобы лидер Тьюн не выносил законопроект на этой неделе», — заявил Уикер.

Недавно спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог сообщил о новых санкциях против России. Документ получил название «Закон о санкциях против России от 2025 года». Его разработчиками стали Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь — демократ от штата Коннектикут. К тому же проект насчитывает 82 соавтора. Основные же положения нового документа — введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, которые покупают у России нефть, газ и уран.

Bloomberg 19 мая сообщал, что Трамп может поддержать новые санкции против России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры продолжались один час и 15 минут.

* — внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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