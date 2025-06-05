Генсек НАТО пригрозил странам Европы изучением русского языка

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Генсек НАТО Рютте пригрозил странам Европы изучением русского языка

Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru

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Марк Рютте призвал союзников не экономить на расходах на оборону.

Оценивая ситуацию на фронте, большинство европейских лидеров словно подсказывают Зеленскому: не торопись, возьми паузу, дай нам время. Зачем? Генсек НАТО сегодня объяснил.

Экономика Европы в десять раз больше российской, но, несмотря на это, способна производить вооружений в десять раз меньше, чем Москва. А ведь «долгосрочная российская угроза», по словам Рютте, никуда не исчезла.

«Нам нужно повысить расходы на оборону. Это нужно для обеспечения нашей безопасности. Я здесь для того, чтобы в коллективном плане у нас было все, что нужно, чтобы нам не пришлось брать уроки русского языка», — сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Если вы заметили, что образы и эпитеты генсека НАТО при описании «русской угрозы» становятся все красочнее. Тем более что у Европы уже был шанс выучить русский язык.

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