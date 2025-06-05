Никаких голых нарядов и женщин с бородами: Aktash об образах, которых не будет на «Интервидении»

Международный конкурс состоится 20 сентября в Москве.

Многого из того, что зритель видит на западных шоу, не появится на конкурсе «Интервидение». Об этом певец Aktash заявил 5-tv.ru во время сольного концерта IVAN в клубе «Давай Лама».

«Голых нарядов, мужчин, переодетых в женщин, женщин с бородой… Больше половины того, что мы видим на западных шоу, у нас быть не должно. И не будет!» — отметил Aktash.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. «Интервидение» — это платформа для культурного обмена, а также демонстрации взаимоуважения к традициям стран, принимающих участие. Уточняется, что в конкурсе будут представлены высокотехнологические сценографии и инновационные визуальные эффекты.

Меж тем, Россию на конкурсе представит заслуженный артист нашей страны Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN. Ранее 5-tv.ru сообщал, что артист представит песню для «Интервидения» на премии МУЗ-ТВ. Автор песни будет раскрыт во время предстоящего мероприятия. Известно, что им является один из именитых маэстро.

Дебютный номер к композиции артист представит специально для «Интервидения». Сообщается, что выступление сопроводят масштабной визуализацией, при этом сам исполнитель предстанет перед зрителями в абсолютно новом образе.