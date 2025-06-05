На Украине готовы мобилизовать ограниченно годных

Эфирная новость 21 0

Принудительная мобилизация на Украине коснется ограниченно годных

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Если они не явятся на повторный досмотр сами, их доставят принудительно.

Уже сегодня на Украине может начаться принудительная мобилизация ограниченно годных к военной службе. В Верховной Раде рассказали, что такие люди должны пройти повторную медкомиссию. А если не пришли на нее сами, с 5 июня власти получили право принудительно доставлять их в ТЦК — местные аналоги военкоматов.

При этом даже тех, кто приходил добровольно, в большинстве случаев, после повторного осмотра признавали годными и отправляли на фронт.

Все эти меры могут говорить только об одном — киевский режим идет на любые ухищрения, чтобы восполнить нехватку военных на фоне неудач на фронте.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Каменце-Подольском произошел конфликт прохожих и ТЦК. Жители города дали отпор «людоловам». Они окружили их машину и прокололи шины. Так они попытались защитить от военкомов потенциального призывника. Его силой затащили в автомобиль и уже собирались увозить. Но путь перекрыли возмущенные прохожие. А когда сотрудники ТЦК пытались ретироваться, случилось страшное…

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
-0.35 89.31
-0.62
Как знаки зодиака готовятся к летнему отпуску

Последние новости

11:58
На 30% увеличился объем контрафактного машинного масла в России
11:35
В Воронежской области остановили движение поездов из-за повреждения ж/д полотна
11:25
На Украине готовы мобилизовать ограниченно годных
11:11
Лучшая альтернатива окрошке: рецепт незабываемого гаспачо с клубникой от шефа
11:08
Заблудившегося в лесу пенсионера спасли в Новосибирской области
10:50
Сотрудники Британского совета* работали на английскую разведку

Сейчас читают

Жуткая девочка из телевизора: что стало с актрисой из фильма ужасов «Звонок»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025