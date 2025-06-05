Актер из сериала «Бандитский Петербург» Шелестун умер от сердечного приступа

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Артисту было 50 лет.

От сердечного приступа умер актер «Бандитского Петербурга» Константин Шелестун

Фото: Вконтакте/НДТ Льва Эренбурга/nebdt

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Актер Константин Шелестун умер в возрасте 50 лет от сердечного приступа. Об этом сообщила пресс-служба «Небольшого драматического театра» Санкт-Петербурга.

«С прискорбием сообщаем: 4 июня 2025 года скоропостижно скончался ведущий артист Небольшого драматического театра Константин Шелестун», — сказано в сообщении.

Директор театра отметил, что актер дважды переживал сердечный приступ. Вероятно, его смерть — рецидив этого состояния. В последние дни Шелестун жаловался на здоровье.

Константин Шелестун родился в 1975 году в Павлодаре Казахской ССР. В 2002 году он окончил Санкт-Петербургскую Государственную Академию Театрального Искусства (СПбГАТИ) на курсе Ю. М. Красовского. Сразу после учебы был принят в труппу «Небольшого драматического театра».

На сцене он сыграл множество значимых ролей, в числе которых Бубнов в «На дне», Иванов в «Ивановъ», Вершинин в «Трех сестрах» и Федор Карамазов в «Братьях Карамазовых». Деятельность в театре Шелестун совмещал с преподаванием в мастерской Льва Эренбурга в Российском институте сценических искусств (РГИСИ).

«Широкому зрителю Константин Шелестун был известен по многочисленным ролям в кино и телефильмах, где часто он играл персонажей второго плана, но делал их настолько подробно и выразительно, что они запоминались не меньше главных. Работе в кино Костя всегда предпочитал театр и оставался верным НДТ всю жизнь», — отметили в пресс-службе театра.

Шелестун принял участие в более чем 80 проектах в кино и на телевидении. Самые известные — «Бандитский Петербург», «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер дирижер и создатель Московского хорового театра Борис Певзнер.

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