Искали водолазы и экстрасенсы: пропавшую в Петербурге девушку нашли по камерам

Полиция отрабатывала версии о том, что исчезнувшая в 2016-м в Петербурге девушка могла утонуть или покончить с собой.

Исчезла на 9 лет! Пропавшую в Петербурге девушку наконец-то нашли. Все эти годы ей удавалось скрываться в городе-миллионнике. Это почти шпионская история, ведь она не попадала в объективы камер, даже когда домофоны пишут все. При этом успела завести семью и даже родить детей. Как все это удалось — разбиралась корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Девять лет ее искали полицейские, волонтеры, водолазы на дне Невы и даже эзотерики. И только сейчас, в кабинете следователя, она объясняет, как это произошло.

Тогда еще девятиклассница Виктория Конецкая пропала 25 декабря 2016 года из Ленинградской областной больницы. Здесь девушку готовили к плановой операции на коленном суставе. Накануне процедуры она оставила все вещи внутри, взяла только кнопочный мобильный телефон, куртку и сапоги одолжила у женщины из соседней палаты и под предлогом похода в магазин ушла. Тогда здесь уже были видеокамеры, они зафиксировали этот момент.

16-летняя девушка исчезла в неизвестном направлении и больше не выходила на связь. Родственники тут же обратились в полицию, Викторию объявили в федеральный розыск. К поискам подключились волонтеры. Ориентировки с портретом девушки разошлись по всем регионам, мать обращалась в популярные телешоу и экстрасенсам. Общий объем уголовного дела по статье об убийстве — больше 84 томов. Девять лет следователи отрабатывали все возможные сценарии, от религиозной секты до гибели в водах Невы.

«Отрабатывалась также версия о том, что, возможно, Виктория либо могла покончить с собой, либо мог произойти несчастный случай, так как это зимнее время, могла выйти на лед», — отметил заместитель руководителя управления криминалистики ГСУ СК Санкт-Петербурга Антон Новиков.

Не исключали и похищение. Еще одна абсурдная версия появилась в поселке Шугозеро, где проживала Виктория. Ее друзья рассказали: когда девушка лежала в больнице, ее забыли поздравить с днем рождения. Поэтому она якобы и решила исчезнуть. Нам удалось связаться с Викторией, у нее своя версия.

«Когда я приехала в Питер, у меня таких мыслей не было, но когда колено начало проходить, я уже не видела смысла в этой операции», — отметила девушка.

Чтобы остаться незамеченной, Виктория удалила страницы в социальных сетях. Почти десять лет не пользовалась мобильным телефоном и не работала. Редко выходила из дома, всегда в капюшоне. 2 июня умные камеры видеонаблюдения считали ее лицо в толпе. Следователям девушка рассказала: первые месяцы пряталась у подруги, через два года переехала на проспект Маршала Жукова — к молодому человеку. И тут еще более странный факт: у пары появились двое детей, которые из-за страха матери быть обнаруженной не получили ни документов, ни медицинской помощи при рождении, ни жизненно важных прививок.

«Надо было восстановить документы, но все это как-то откладывалось, откладывалось. И заботы легли, и не до этого было. Мы решили, что не будем оформлять документы, пока старший не подрастет и его не надо будет отдавать в школу», — рассказала Виктория.

И даже сами роды оба раза проходили дома, подальше от лишних глаз. А это уже как минимум угроза жизни ребенка.

«В первые сутки сразу ребенок прививается от гепатита B. Это тяжелая и опасная инфекция. На третьи — седьмые сутки прививается ребенок от туберкулеза. И далее в течение года — еще более десятка прививок, которые ребенок очень хорошо переносит, если это здоровый ребенок, естественно, нет никаких противопоказаний. И все эти прививки — от тяжелых инфекций, которые угрожают жизни», — отметил акушер-гинеколог Никита Истомин.

Мать Виктории все эти годы винила в исчезновении дочери себя: в семье были конфликты.

«Она пояснила, что у нее были плохие отношения с матерью, с которой она проживала. Она проживала у бабушки. Мать постоянно предъявляла к ней претензии. Была недовольна ей, поэтому у нее даже ранее возникали такие мысли, чтобы уйти от матери и не жить с ней», — добавил Новиков.

И даже сейчас, спустя девять лет, счастливого воссоединения не получилось.

«Знаете, я толком разговаривать не могу, я еще толком ничего не знаю. С девочкой я разговаривала. Она мне толком ничего, я ей толком ничего», — поделилась мать Виктории, Ольга Тимофеева.

Сама Виктория — уже 24-летняя женщина, мать двоих детей, ничего странного в своем поступке не видит. И возвращаться к родителям не собирается. Но теперь же ей предстоит объяснить свое поведение не только следователям, но и органам опеки.