Инструментами формирования будущего России являются новые национальные проекты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«В 2025 году стартовали новые национальные проекты. По сути, это ключевые, базовые инструменты созидания, формирования будущего страны», — сказал глава государства.

Он объяснил, что национальные проекты объединяют усилия всех уровней власти, предпринимателей и научных сообществ институтов развития РФ, а также общественных организаций. Таким образом цели национального развития достигаются в разы быстрее.

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Путин отметил, что национальные проекты уже изменили жизнь страны к лучшему. В связи с положительной динамикой, глава государства призвал не сбавлять темп работы, а напротив — «ставить амбициозные цели». Он отметил, что в первом квартале 2025 года удалось достичь показателей, которые были намечены на 2030 год.

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