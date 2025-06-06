Путин: новые национальные проекты — инструменты формирования будущего России

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Президент РФ объяснил, что они объединяют усилия всех уровней власти, предпринимателей и научных сообществ институтов развития страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Инструментами формирования будущего России являются новые национальные проекты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«В 2025 году стартовали новые национальные проекты. По сути, это ключевые, базовые инструменты созидания, формирования будущего страны», — сказал глава государства.

Он объяснил, что национальные проекты объединяют усилия всех уровней власти, предпринимателей и научных сообществ институтов развития РФ, а также общественных организаций. Таким образом цели национального развития достигаются в разы быстрее.

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Путин отметил, что национальные проекты уже изменили жизнь страны к лучшему. В связи с положительной динамикой, глава государства призвал не сбавлять темп работы, а напротив — «ставить амбициозные цели». Он отметил, что в первом квартале 2025 года удалось достичь показателей, которые были намечены на 2030 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам.

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