Путин: РФ добилась значимого прогресса в сфере беспилотных систем

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Президент также заявил, что гордость России — уникальные достижения в космической сфере.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Ощутимый прогресс в сфере беспилотных систем — заслуга российских конструкторов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства также отметил, что гордость России — уникальные достижения в космосе. В связи с этим РФ намерена формировать долгосрочные планы в индустрии. Что касается отечественных беспилотных систем — они уже являются самыми передовыми в мире.

«В отдельных сегментах российские беспилотники, беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги. Иностранцы часто их копируют», — сказал Путин.

Он добавил, что в стране ведется работа над особым национальным проектом, цель которого — сократить объемы работ и повысить качество в сфере БПЛА. Путин также заявил, что новые технологические решения РФ — это проекты, которые ни в коем случае «нельзя готовить в стол».

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мамонтов; 5-tv.ru

«Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство и компаний, научных центров, предприятий. Хотел бы обратить внимание: профильные нацпроекты должны быть проектами достижения технологического лидерства, не по названию, конечно, а по сути», — сказал глава государства.

Глобальное технологическое лидерство — цель вполне осуществимая. На это указывают достижения советских и российских ученых и космонавтов.

«Мы гордимся уникальными достижениями советских и российских ученых, космонавтов — всех специалистов космической отрасли», — отметил президент.

Россия готова к реализации смелых долгосрочных планов, добавил Путин. Страна обозначит вектор комплексного развития для работы ракетостроителей, разработчиков космических аппаратов и их коллег из смежных областей.

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Профильный национальный проект «Космос» уже готов. Его рассмотрение — одна из тем встречи. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что на реализацию «Космоса» будет направлено около 4,4 триллиона рублей в срок до 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новые национальные проекты — инструменты формирования будущего России.

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