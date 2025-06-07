Опубликовано видео атаки ВСУ на белгородский суд

Есть пострадавшие.

Опубликовано видео удара, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по зданию Октябрьского районного суда в Белгороде. В момент атаки в здании находился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Кадры атаки имеются в распоряжении 5-tv.ru.

По словам Гладкова, ВСУ ударили по зданию в момент, когда он осматривал последствия от первой атаки. Удар был совершен при помощи беспилотника самолетного типа. Взрыв повредил фасад здания, в нем выбило окна.

«ВСУ намеренно бьют по столице региона, пытаются дестабилизировать работу органов власти», — заключил Гладков.

Пострадал водитель автомобиля, который проезжал мимо здания в момент атаки. Его госпитализировали с баротравмой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО уничтожили пять беспилотников на подлете к Москве. На месет, где упали обломки, работают сотрудники экстренных служб. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских БПЛА, которые приближались к столице. Информации о пострадавших или значительных разрушениях не поступало.