Силы ПВО уничтожили пять беспилотник на подлете к Москве
На месте падения падения обломков работают экстренные службы.
Фото: © РИА Новости
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Силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали пять беспилотных летательных аппарата, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом 6 июня объявил Сергей Собянин, мэр столицы.
Глава города сообщил, что на месте, где упали обломки, работают сотрудники экстренных служб.
В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов, которые приближались к столице. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средствами ПВО перехвачено или уничтожены 174 украинских дрона над несколькими областями России за минувшую ночь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе ночных операций с применением систем противовоздушной обороны было перехвачено или уничтожено 174 беспилотных летательных аппарата боевиков ВСУ в различных регионах России. С 20:00 5 июня до 4:00 6 июня беспилотные летательные аппараты, управляемые Вооруженными силами Украины, пытались нанести удары по территории сразу 13 субъектов Российской Федерации.
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