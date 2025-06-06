Силы ПВО уничтожили пять беспилотник на подлете к Москве

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 19 0

На месте падения падения обломков работают экстренные службы.

Силы ПВО уничтожили пять беспилотник на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали пять беспилотных летательных аппарата, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом 6 июня объявил Сергей Собянин, мэр столицы.

Глава города сообщил, что на месте, где упали обломки, работают сотрудники экстренных служб.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов, которые приближались к столице. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средствами ПВО перехвачено или уничтожены 174 украинских дрона над несколькими областями России за минувшую ночь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе ночных операций с применением систем противовоздушной обороны было перехвачено или уничтожено 174 беспилотных летательных аппарата боевиков ВСУ в различных регионах России. С 20:00 5 июня до 4:00 6 июня беспилотные летательные аппараты, управляемые Вооруженными силами Украины, пытались нанести удары по территории сразу 13 субъектов Российской Федерации.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

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