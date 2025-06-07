Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проявил мудрость, отказавшись от санкционной конфронтации с Россией, в отличие от Европейского союза (ЕС). Об этом 7 июня сообщил Гуннар Линдеманн, депутат парламента Берлина от партии «Альтернатива для Германии».

«Дональд Трамп стремится к тому, чтобы американские компании получили доступ на российский рынок и смогли найти новые пути для реализации своей продукции.», — отметил Линдеманн.

Он подчеркнул, что даже приезд канцлера Германии Фридриха Мерца в США не изменил позицию Трампа. В то же время, по словам депутата, Европейский союз продолжает политику ужесточения санкций, что усугубляет экономическую ситуацию в странах региона.

«ЕС намерен ввести новые санкции, чтобы полностью остановить любое сотрудничество между ЕС и Российской Федерацией. А Трамп достаточно умен, чтобы поступить иначе», — подчеркнул Линдеманн.

Он предложил европейским странам отказаться от санкционного курса и направить усилия на развитие экономического взаимодействия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп тайно давит на сенат для смягчения санкций против России.