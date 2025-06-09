Среди спикеров — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и отец Илона Маска Эррол.

В Москве сегодня обсуждают самые перспективные сценарии развития мира. В столице стартовал «Форум будущего 2050». Говорят о киберсфере и космической гонке. Сергей Лавров, сделал акцент на многополярности и переломном моменте. А отец Илона Маска, Эррол, он тоже среди участников, поделился секретами воспитания гениальных детей. Обозреватель «Известий» Николай Иванов все внимательно выслушал.

Если и спрашивать чье-то экспертное мнение «Как приблизить будущее?», так это отца Илона Маска. Который перевернул мир современных технологий и задумал покорить Марс.

Сразу оговоримся: мы рукоприкладство, пусть даже «гениальное», не поддерживаем. Зато не согласиться с Эрролом Маском в его мнении о роли России в мире невозможно.

Космическая гонка, кибервойны — все это повестка завтрашнего дня. Участники форума могут сами покрутить джойстики будущего. Будущее ближе, чем кажется. Еще недавно дроны были чем-то из области фантастики. Сейчас из применяют практически во всех сферах нашей жизни. На форуме можно даже попробовать себя в качестве пилота. Но пилот из меня так себе.

Именно сейчас переломный момент, когда формируется новый многополярный мир. В основе которого - уважение ко всем странам. А не к «золотому миллиарду» избранных. На форуме много иностранцев. Выступление министра иностранных дел Лаврова во многом — ликбез по многополярности для тех, кто еще не в курсе. Что происходит, и почему Запад так агрессивно настаивает на продолжении конфликта на Украине?

«Сейчас ведь тоже речь идет о борьбе добра со злом. И вы абсолютно правы, когда говорите, что Запад, ну, прежде всего, теперь уже Европа, и не вся Европа, кстати, а вот это ядро агрессивное. Ведомое Стармерами, Мерцами, Макронами. Украинской стороной, но она была бы беспомощна без поддержки, хотел сказать англосаксов, но теперь придется без саксов, просто, без поддержки англичан. Хотя, кто знает, может быть там по инерции, какие-то спецслужбы США участвуют, но британцы-то 100%», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Поэтому Россия продолжает спецоперацию. Параллельно Москва не отказывается от дипломатии. Наши гуманитарные инициативы — передача 6000 тел украинских солдат, обмен военнопленными — тому подтверждение.

«Когда-то результаты, достигнутые на земле, будут все равно оформляться юридически в правовые документы. Делать это будут вместе с военными, но, конечно, прежде всего, дипломаты. Наша позиция ясна, мы знаем, за что мы сражаемся. И там, непосредственно, на фронте, и на дипломатическом, на экономическом направлении’ — продолжил глава МИД РФ.

Министра Лаврова слушают и представители Запада. Бывший член английского парламента Джордж Галлоуэй объяснил нам причины такого агрессивного поведения, которые впору назвать «чисто английское самоубийство во вред себе». Все просто: комплексы. Из-за ускользающих рычагов влияния.

«Вы правы, указывая на особую вредоносность британской политики по отношению к России, больше, чем кто-либо другой, и отчасти это связано с растущей неуместностью Британии в мировых делах. Очевидно, что если тектонические плиты сдвинутся на восток, к евразийскому континенту, к БРИКС, то Британия будет выглядеть все более изолированной», — отметил бывший член парламента Великобритании Джордж Галлоуэй.

Но будущее все равно за многополярностью. На форуме много американцев. Они наверняка расскажут в Вашингтоне об этом.



