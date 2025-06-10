Идти вперед: Путин указал на стремление молодого поколения к успеху

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Путин указал на стремление молодого поколения к успеху

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Президент России говорил о неприемлемости тоталитарных моделей для россиян.

России нужно совершенствовать законодательную базу по защите традиционных ценностей. Об этом прямо сейчас говорит Владимир Путин на заседании Совета безопасности. По словам президента, в России растет поколение, которое стремится идти вперед и добиваться успехов. При этом не отделяет свою судьбу от судьбы страны.

«При этом мы видим: в современном мире ценностное и смысловое пространство подвергается жесткой конкуренции. Там идет жесткая конкуренция, идет агрессивная борьба за влияние на умы людей. Традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными часто. При этом продавливаются неолиберальные, так называемые неолиберальные, а по сути своей, на практике — тоталитарные модели. Причем они не только настойчиво внедряются в ряде западных стран, их активно пытаются экспортировать по всему миру, навязать. И понятно почему, потому что лишив народа своей ценностной опоры, лишив их суверенитета, проще их подчинить, превратить в вассалов», — заявил президент.

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