Мэр Москвы утвердил проект планировки участка рядом со станцией «Поклонная» МЦД-4

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 15 0

Там появятся дополнительные светофоры, современные остановки и благоустроенные тротуары, что улучшит транспортное сообщение и повысит безопасность.

Мэр Москвы утвердил проект планировки участка рядом со станцией «Поклонная» МЦД-4

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 10 июня 2025 года, утвердил проект планировки участка улично-дорожной сети рядом со станцией «Поклонная» МЦД‑4, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

В рамках проекта будет реконструирован боковой проезд проспекта Генерала Дорохова. Также запланировано строительство подъездной дороги к станции. Все дороги будут оборудованы по современным стандартам: появятся тротуары, наземные пешеходные переходы, дополнительные светофоры, а также остановочные павильоны.

Особое внимание уделено безопасности и комфорту пешеходов — новые переходы обеспечат прямой доступ к станции, а благоустроенные тротуары сделают перемещение удобным даже для маломобильных граждан.

Новая инфраструктура поможет связать станцию МЦД-4 с прилегающими районами, включая Раменки и Дорогомилово, и станет важным элементом развития всего транспортного узла. Этот шаг является частью комплексной стратегии по развитию Московских центральных диаметров и модернизации городской транспортной сети.

Ранее, писал 5-tv.ru, Сергей Собянин рассказал, как преобразятся общественные пространства в СВАО.

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