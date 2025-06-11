В Федерации гимнастики РФ прокомментировал возвращение спортсменов на международные арены

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 37 0

Титов прокомментировал возвращение спортсменов из России на международные арены

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; Шарифулин Валерий/ТАСС; 5-tv.ru

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Когда и где наши соотечественники поборются за медали?

Участие российских спортсменов на международных соревнованиях — это нормальная практика, в том числе и в последние несколько лет. Об этом 5-tv.ru сказал первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов.

Он заметил, что наши гимнасты всегда участвовали в международных соревнованиях, но под нейтральным статусом. Поэтому сообщение о том, что российские гимнасты вновь будут присутствовать на крупных мировых состязаниях, не является новостью.

«Нет возвращения. Это нормальная процедура. Нет такого, что мы не участвовали нигде. <…> Нет сенсации. Не надо ее искать в том, что мы сообщили», — подчеркнул Титов.

Он добавил, что те спортсмены и судьи, которые получили нейтральный статус, начинают постепенно заявляться на очередные этапы. Все это не более чем обычная «рутинная процедура».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Федерация гимнастики РФ сообщила о возвращении российских атлетов на международную арену. Их можно будет увидеть, в том числе и на Кубке мира 2025 по прыжкам на батуте.

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