«Жестокий урок»: жена Позова поставила точку в отношениях с ним в важный день

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 59 0

Жена Позова подтвердила слухи о расставании с ним

На 40-летие Позова его бросила жена

Фото: Instagram*/pozov

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Проблемы в отношениях между супругами связаны с серьезной депрессией артиста.

Жена комика Дмитрия Позова, Екатерина, поздравила в личном блоге артиста с 40-летием, а также подтвердила слухи о расставании с ним.

«Спасибо тебе, что был в моей жизни. Ты многому меня научил. Жаль, что это был настолько жестокий урок, но спасибо тебе даже за него. Будь счастлив, найди свою новую опору в жизни. Я всегда буду любить тебя. С днем рождения», — написала она.

Проблемы в отношения Дмитрия с Екатериной связаны с серьезной депрессией комика, с которой он столкнулся после смерти отца в начале 2025 года. Психическое заболевание Позова усложнялось многими факторами — например, злоупотреблением алкоголя. На фоне этого супруги часто ссорились.

Брак длиною в 15 лет не выдержал столь сурового испытания. Супруги воспитывают двоих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрия Позова выписали из психиатрической больницы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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