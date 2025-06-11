Мэр Москвы: Социальную помощь на дому получают около 90 тысяч горожан

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 17 0

Город оказывает всестороннюю поддержку москвичам, частично или полностью утратившим навыки самообслуживания из-за возрастных изменений или особенностей здоровья.

Мэр Москвы: Социальную помощь на дому получают около 90 тысяч горожан

Фото: mos.ru

На заседании Правительства Москвы обсудили внедрение новых стандартов долговременного ухода за пожилыми, людьми с особенностями здоровья и когнитивными нарушениями. С докладом на эту тему выступила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития. По итогам обсуждения Сергей Собянин поручил продолжить работу по улучшению качества услуг в этой сфере.

«В новый стандарт надомного обслуживания входит больше 20 услуг — от приготовления пищи и доставки лекарств до сопровождения на прогулку и помощи в бытовых вопросах. Заявление на надомное обслуживание можно подать онлайн. По результатам встречи с социальным инспектором формируется индивидуальный набор услуг», — написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Москвичи, частично или полностью утратившие навыки самообслуживания из-за возрастных изменений или особенностей здоровья, могут рассчитывать на всестороннюю поддержку города. Для этого в столице работает служба социальных помощников, которые заботятся об одиноких горожанах на дому, а также создана сеть специализированных стационарных учреждений (социальные дома, геронтопсихиатрические и геронтологические центры). Для жителей, которые самостоятельно заботятся о своих маломобильных близких, открыта школа родственного ухода.

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