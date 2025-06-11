В центре Москвы автомобиль с дипномерами Сьерра-Леоне врезался в пушку

На улице Академика Арцимовича в Москве — прямо в сквере — черный представительский седан с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне врезался в историческое артиллерийское орудие. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам очевидцев, машина выехала с проезжей части и буквально впечаталась в пушку, установленную на постаменте. У автомобиля разбито лобовое стекло, передний бампер — всмятку. Само орудие почти не пострадало, хотя удар был сильным.

Как именно автомобиль оказался в сквере — пока загадка. На месте работают сотрудники полиции, точные обстоятельства выясняются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Ливерпуля легковой автомобиль врезался в толпу фанатов футбольного клуба, собравшихся отпраздновать победу команды в Английской Премьер-лиге. В результате столкновения пострадали 17 человек. Водитель, 53-летний житель Великобритании, задержан. На видео с места происшествия видно, как машина на полном ходу влетает в группу болельщиков.