В центре Москвы автомобиль с дипномерами Сьерра-Леоне врезался в пушку

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 25 0

Все обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На улице Академика Арцимовича в Москве — прямо в сквере — черный представительский седан с дипломатическими номерами Сьерра-Леоне врезался в историческое артиллерийское орудие. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам очевидцев, машина выехала с проезжей части и буквально впечаталась в пушку, установленную на постаменте. У автомобиля разбито лобовое стекло, передний бампер — всмятку. Само орудие почти не пострадало, хотя удар был сильным.

Как именно автомобиль оказался в сквере — пока загадка. На месте работают сотрудники полиции, точные обстоятельства выясняются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Ливерпуля легковой автомобиль врезался в толпу фанатов футбольного клуба, собравшихся отпраздновать победу команды в Английской Премьер-лиге. В результате столкновения пострадали 17 человек. Водитель, 53-летний житель Великобритании, задержан. На видео с места происшествия видно, как машина на полном ходу влетает в группу болельщиков.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.00
0.40 90.01
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:13
Не опять, а снова: Орландо Блум и Кэти Перри находятся на грани расставания
22:54
В Карибском море нашли легендарные сокровища с испанского галеона
22:36
«Люблю! Женя П»: Брухунова поделилась романтичным жестом Петросяна
22:18
В центре Москвы автомобиль с дипномерами Сьерра-Леоне врезался в пушку
22:03
Путин назвал ядерную триаду основой суверенитета России
21:46
«Патриоты» не для Киева: Игорь Левитас усомнился в передаче Израилем ЗРК Украине

Сейчас читают

При странных обстоятельствах: поэтесса Инна Теплова трагически погибла в возрасте 37 лет
Теперь официально? Анна Пересильд пришла на церемонию ТЭФИ с Ваней Дмитриенко
«Это уже не мои проблемы»: что произошло между Лепсом и его молодой невестой
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025