Путин: Россия отстаивает правду и справедливость, защищая традиционные ценности

Защита традиционных ценностей для России — это способ отстоять правду и справедливость. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения золотых медалей «Герой Труда РФ» и знаков лауреатов Государственных премий РФ в Георгиевском зале БКД.

«От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный и непрерывный более чем 1000-летний путь государства российского <…> знаменует общую судьбу нашего многонационального народа, заслуги перед отечеством всех поколений, их верность традициям сплоченности в трудовых и ратных свершениях», — сказал Путин.

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Президент указал на то, что Россия ведет борьбу за правду и справедливость даже в условиях современных вызовов. Страна заботится о своем будущем, ставит перед собой масштабные задачи развития и не стоит на месте. Россия изо дня в день достигает новых высот и усиливает индустриальный, технологический и научный потенциал.

«Уверенно ставим перед собой масштабные цели развития, идем вперед и шаг за шагом достигаем новых высот, наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что фундаментальные исследования финансируются государством и ведущими российскими компаниями. Таким образом удается эффективно укреплять научную базу страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин назвал ядерную триаду основой суверенитета России.