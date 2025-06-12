Путин: Россия отстаивает правду и справедливость, защищая традиционные ценности

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Президент отметил, что страна достигает новых высот изо дня в день и усиливает свой технологический, индустриальный и научный потенциал.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Защита традиционных ценностей для России — это способ отстоять правду и справедливость. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения золотых медалей «Герой Труда РФ» и знаков лауреатов Государственных премий РФ в Георгиевском зале БКД.

«От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный и непрерывный более чем 1000-летний путь государства российского <…> знаменует общую судьбу нашего многонационального народа, заслуги перед отечеством всех поколений, их верность традициям сплоченности в трудовых и ратных свершениях», — сказал Путин.

«Для меня Россия — вся моя жизнь»: самые яркие цитаты Владимира Путина

Президент указал на то, что Россия ведет борьбу за правду и справедливость даже в условиях современных вызовов. Страна заботится о своем будущем, ставит перед собой масштабные задачи развития и не стоит на месте. Россия изо дня в день достигает новых высот и усиливает индустриальный, технологический и научный потенциал.

«Уверенно ставим перед собой масштабные цели развития, идем вперед и шаг за шагом достигаем новых высот, наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что фундаментальные исследования финансируются государством и ведущими российскими компаниями. Таким образом удается эффективно укреплять научную базу страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин назвал ядерную триаду основой суверенитета России.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.00
0.40 90.01
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:20
Жертвами крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии стали не менее 110 человек
13:12
Опубликованы первые кадры с места падения Boeing 787 Dreamliner в Индии
13:05
Путин: Россия отстаивает правду и справедливость, защищая традиционные ценности
13:00
О таком мечтала каждая: культовые платья из романтических комедий нулевых
12:47
На месте крушения самолета в Индии есть выжившие
12:38
Генконсульство раскрыло данные о наличии россиян на борту Boeing 787 Dreamliner

Сейчас читают

Пойте и любите! SHAMAN написал зажигательную песню ко Дню России
Теперь официально? Анна Пересильд пришла на церемонию ТЭФИ с Ваней Дмитриенко
«Это уже не мои проблемы»: что произошло между Лепсом и его молодой невестой
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025