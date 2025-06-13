«Делать свою работу»: Рудковская дала совет SHAMAN для победы на «Интервидении»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 155 0

Рудковская посоветовала SHAMAN верить в себя и свои силы на «Интервидении-2025»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Ярослав Дронов — первый артист, который представляет Россию на мероприятии такого масштаба.

Заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, ждет победа на «Интервидении-2025». Таким мнением с 5-tv.ru поделилась продюсер Яна Рудковская на церемонии запуска часов обратного отсчета до Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025».

Рудковская была продюсером певца Димы Билана и помогала ему готовиться к «Евровидению-2008». Билан стал победителем этого конкурса.

По мнению Рудковской, Ярославу принесет победу вера в себя и в свои силы. Он уже является опытным артистом, а потому знает, что главное — качественно выполнять свою работу.

«Ярослав уже очень опытный артист. Мне кажется, что самое главное для него — это вера в то, что он делает очень красивую историю», — предположила продюсер.

Она добавила, что SHAMAN является первым артистом, который представляет Россию на столь престижном конкурсе. Это большая ответственность, однако она вряд ли плохо скажется на выступлении артиста.

«Потому что не надо думать о месте, нужно делать качественно свою работу. Чисто, с харизмой. А он это может. С нервом. Быть самим собой. Не надо ничего придумывать. Быть самим собой и, конечно, я думаю, что придумают какой-то невероятный номер ему, и он будет блистать», — сказала Рудковская.

Кстати, продюсер дала весьма позитивные прогнозы касательно выступления Ярослава. По ее мнению, место в тройке лидеров ему гарантировано. Высоки также шансы на победу.

«Ну, скажем так, очень большие шансы на победу. Потому что песня мощная, вокал мощный, энергетика мощная. Все как мы любим. Все как любят наши зрители», — заключила продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Рудковская не догадывалась о пластике Плющенко.

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