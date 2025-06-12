«Поздравили Димку!» — бросившая Позова в день рождение жена заглянула к нему на огонек

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Жена Дмитрия Позова пришла на его день рождения, несмотря на расставание

др дмитрия позова с бывшей

Фото: Instagram*/pozov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Несмотря на прогремевшие недавно новости о расставании пары, они хорошо провели время.

Бывшая супруга комика Дмитрия Позова, Екатерина, несмотря на новости о расставании пришла на его день рождения. Фотографиями девушка поделилась в социальных сетях.

Дмитрий Позов отметил 40-летие. Telegram/Kate_Pozova/kate_pozova

«Поздравили Димку с днем рождения!» — написала Екатерина.

Жена Позова, поздравляя юмориста с праздником, подтвердила слухи о расставании. Она поблагодарила его за полезный опыт и важный урок, который, хоть и оказался весьма жестоким, все же несет в себе большую ценность.

Екатерина и Дмитрия воспитывают двоих детей. Их брак распался из-за тяжелого психического состояния Позова. После смерти отца у него была диагностирована депрессия. Заболевание осложнялось и прочими факторами — например, тяжелой алкогольной зависимостью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрия Позова выписали из психиатрической больницы. Юморист пробыл в клинике две недели. Приехал он туда в ужасном состоянии. Медики оказали Позову помощь, однако он переживает, что улучшения будут ассоциироваться с больницей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.00
0.40 90.01
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:05
«Поздравили Димку!» — бросившая Позова в день рождение жена заглянула к нему на огонек
15:40
Группа российских военнослужащих вернулась из плена ВСУ в рамках обмена
15:15
Это мой бой: кто станет главным соперником SHAMAN на «Интервидении-2025»
14:55
Названо число жертв на земле при падении самолета на общежитие в Индии
14:42
На Пятом канале продолжается сбор средств в рамках акции «День добрых дел» для маленького Данилы
14:37
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с крушением самолета

Сейчас читают

Опубликованы кадры падения пассажирского самолета на жилые дома в Индии
Пойте и любите! SHAMAN написал зажигательную песню ко Дню России
О таком мечтала каждая: культовые платья из романтических комедий нулевых
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025