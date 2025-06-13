IRNА: Взрыв на ядерном объекте в Натанзе после удара Израиля
По информации телеканала, радиоактивного заражения не зафиксировано.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
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В результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) произошел взрыв на ядерном объекте имени Шахида Ахмади Рошана, расположенном в Натанзе. Об этом сообщил телеканал IRNA.
«Неофициальные источники сообщили, что на ядерном объекте имени Шахида Ахмади Рошана в Натанзе произошел взрыв», — говорится в сообщении.
По данным IRNA, после инцидента нет признаков ядерного загрязнения. На данный момент информации о пострадавших или погибших в результате удара не поступало.
Израиль предпринял односторонние действия против Ирана, при этом американская сторона была проинформирована об операции. По словам израильской стороны, она действовала в рамках самообороны.
Ранее, писал 5-tv.ru, Иран подтвердил гибель генерала КСИР Хоссейна Салами при атаке на Тегеран.
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