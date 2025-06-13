IRNА: Взрыв на ядерном объекте в Натанзе после удара Израиля

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 45 0

По информации телеканала, радиоактивного заражения не зафиксировано.

Взрыв на ядерном объекте в Натанзе после удара Израиля

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

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Тема:
Война Израиля и Ирана

В результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) произошел взрыв на ядерном объекте имени Шахида Ахмади Рошана, расположенном в Натанзе. Об этом сообщил телеканал IRNA.

«Неофициальные источники сообщили, что на ядерном объекте имени Шахида Ахмади Рошана в Натанзе произошел взрыв», — говорится в сообщении.

По данным IRNA, после инцидента нет признаков ядерного загрязнения. На данный момент информации о пострадавших или погибших в результате удара не поступало.

Израиль предпринял односторонние действия против Ирана, при этом американская сторона была проинформирована об операции. По словам израильской стороны, она действовала в рамках самообороны. 

Ранее, писал 5-tv.ru, Иран подтвердил гибель генерала КСИР Хоссейна Салами при атаке на Тегеран.

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