Иран подтвердил гибель генерала КСИР Хоссейна Салами при атаке на Тегеран

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 10 0

Сообщается также о смерти президента Исламского университета Азада Мохаммада Техранчи.

Иран подтвердил гибель генерала КСИР Хоссейна Салами при атаке на Тегеран

Фото: www.globallookpress.com/Sepahnews

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Государственное информационное агентство Ирана (IRNA) сообщило о гибели нескольких ключевых представителей военного и научного руководства страны в результате авиаудара по столице Ирана. Подтверждена смерть начальника Генерального штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Хоссейна Салами.

Согласно информации IRNA, вместе с ним в результате атаки погибли заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Ирана генерал Голамали Рашид, а также известный физик-ядерщик Ферейдун Аббаси, возглавлявший Организацию по атомной энергии с 2011 по 2013 год. Жертвами также стали президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.

Агентство уточнило, что удар был нанесен по штаб-квартире генерального командования КСИР, расположенной в Тегеране.

Израиль ранее в этот день провел превентивную атаку по территории Ирана и ввел режим чрезвычайного положения на всей своей территории. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не причастны к сегодняшним израильским авиаударам. Официальное заявление американской администрации появилось на сайте Белого дома вскоре после старта операции ЦАХАЛ. В связи с атаками, писал 5-tv.ru, Армия обороны Израиля начала масштабную мобилизацию резервистов.

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