ЦАХАЛ опубликовал план Ирана по производству ядерного оружия
По данным Армии обороны Израиля, иранские ученые значительно продвинулись в обогащении урана и создании военных технологий, что угрожает безопасности региона.
Фото: www.globallookpress.com/Sha Dati
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На официальном сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликованы данные разведки, согласно которым Иран находится на пороге создания ядерного оружия. Как отмечается, в последние месяцы работа иранских ученых в этой области существенно ускорилась, приближая страну к так называемой «точке невозврата».
По информации ЦАХАЛ, иранские мощности позволяют обогащать уран до военного уровня, что даст возможность быстро разработать ядерное вооружение. Помимо этого, иранская военная техника достигла такого уровня, который облегчает создание комплексов, способных нести и использовать ядерные боеголовки.
«Иранский режим десятилетиями работал над получением ядерного оружия. Мир пытался остановить его любыми возможными дипломатическими средствами, но он отказывался останавливаться», — говорится в заявлении израильского военного ведомства.
Согласно разведданным, ученые-ядерщики в Иране вели секретные разработки, и в последние месяцы темпы этой работы значительно возросли. ЦАХАЛ подчеркнул, что у Израиля нет другого выбора, кроме как предпринимать необходимые меры для защиты своих граждан.
«Армия обороны обязана действовать для защиты израильских граждан, и мы будем продолжать это делать», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Иране пообещали отомстить за атаки Израилю и США.
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