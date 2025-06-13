В Иране пообещали отомстить за атаки Израилю и США: «Заплатят высокую цену»

Ракеты ЦАХАЛ были направлены на ядерную инфраструктуру страны-противника и конкретно на дома военачальников.

Атаки Израиля по иранским регионам не останутся без ответа. Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи анонсировал серьезную реакцию. Соответствующее объявление от него прозвучало в прямом эфире на государственном телеканале. Также подчеркивается, что ответственность за случившееся страна возлагает и на Соединенные Штаты.

«Мы примем ответные меры. Израиль и США заплатят высокую цену и получат по лицу», — заявил Шеркачи.

Пресс-секретарь подтвердил, что мишенями ЦАХАЛ высокопоставленные сотрудники ВС Ирана. Тегеран, помимо прочего, ранее подтвердил гибель начальника Генерального штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Хоссейна Салами и президента Исламского университета Азада Мохаммада Техранчи. Также погибли заместитель главнокомандующего ВС Ирана генерал Голям-Али Рашид и известный физик-ядерщик Ферейдун Аббаси-Давани, некогда возглавлявший Организацию по атомной энергии.

В ночь на 13 июня военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по Ирану. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал основной целью объекты ядерной инфраструктуры, однако не обошлось без жертв среди мирного населения. Вскоре после этого ЦАХАЛ начала мобилизацию резервистов из критически важных подразделений.

Госсекретарь США Марко Рубио поспешил опровергнуть предполагаемое участие Штатов в операции. Он добавил, что Вашингтон поддерживает связь с союзниками на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с последствиями ударов по Ирану. Подтверждено, что пострадали как минимум шесть военных баз в государстве.