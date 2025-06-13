МИД Ирана: Израильские удары по Ирану нарушают устав ООН

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 21 0

Ведомство назвало атаки ЦАХАЛ незаконными и заявило о праве страны на самооборону.

МИД Ирана: Израильские удары по Ирану нарушают устав ООН

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран официально заявило, что удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилым районам Тегерана и других городов нарушают Устав Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

«Израиль напал на несколько жилых районов в Тегеране и других городах, убив группу самых благородных и патриотичных слуг родины в области обороны, науки и техники вместе с другими невинными людьми», — отметили в МИД Ирана.

В ведомстве подчеркнули, что атаки ЦАХАЛ противоречат статье 2, пункту 4 Устава ООН, которая запрещает применение силы в международных отношениях. При этом МИД подчеркнул законное право Ирана на самооборону согласно статье 51 того же документа.

Также иранские власти обвинили Соединенные Штаты в причастности к атакам, указав, что действия Израиля были бы невозможны без поддержки США, которые «понесут ответственность» за последствия.

Ранее, писал 5-tv.ru, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил осуждение в связи с израильской атакой на Иран, произошедшей в ночь на 13 июня. Он напомнил о необходимости соблюдения международного права и устава организации, призвал обе стороны конфликта к сдержанности и предупредил о рисках эскалации.

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