Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность израильскими ударами по Ирану

Иран считает жертвы и обещает мстить не только Израилю, но и США.
Фото: JUSTIN LANE/ТАСС
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ударом Израиля по объектам ядерной инфраструктуры Ирана. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте организации. В нем генсек, в частности, напоминает об обязанности государств-членов ООН действовать в соответствии с ее уставом и международным правом.
«Генеральный секретарь осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Он особенно обеспокоен израильскими атаками на ядерные объекты в Иране, в то время как ведутся переговоры между Ираном и Соединенными Штатами о статусе ядерной программы Ирана», — сказано в публикации.
Антониу Гуттериш призвал обе стороны вооруженного конфликта проявить максимальную сдержанность, избегая эскалации любой ценой. Ухудшения ситуации, по мнению генсека ООН, регион “вряд ли может себе позволить”.
Израиль нанес удар по Ирану, назвав его превентивным и необходимым для самообороны в связи с близостью Тегерана к обладанию ядерным оружием. Были также атакованы военные базы и районы, где проживают высокопоставленные военные деятели страны.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение, государство также закрыло свое воздушное пространство, началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. Иран, как ранее писал 5-tv.ru, пообещал отомстить за случившееся Израилю и США.
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