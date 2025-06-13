Израильские посольства по всему миру приведены в режим повышенной готовности

Посольства Израиля по всему миру приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщил портал YNET.

По данным СМИ, после атаки по Ирану Израиль объявил о повышенной готовности своих посольств по всему миру.

«К органам безопасности в разных странах обратились (власти Израиля. — Прим. ред.) с просьбой усилить меры безопасности из-за опасений по поводу демонстраций и протестов… По оценкам, некоторые посольства, особенно те, которые расположены в уязвимых с точки зрения безопасности районах, останутся закрытыми с сегодняшнего дня, по крайней мере, до понедельника», — проинформировало издание.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ряду военных и ядерных объектов в Иране. Среди погибших есть военачальники и ученый-ядерщик. Мировое сообщество, в том числе и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, осудили атаку Израиля по Тегеран, Нетензе и другим городам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полковник США в отставке Расмуссен заявил о желании Израиля втянуть в Соединенные Штаты в конфликт с Ираном.