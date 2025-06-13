«Не осознают последствия»: полковник США об ударах Израиля по Ирану

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 87 0

Полковник США Расмуссен: Израиль хочет втянуть Штаты в конфликт с Ираном

Фото, видео: Reuters/Majid Asgaripour; 5-tv.ru

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Американское правительство заявило, что не имеет никакого отношения к данным атакам.

Атака Израиля по ядерным объектам Ирана была ради срыва их переговоров с США и втягивания Штатов в данный конфликт. Это в беседе с 5-tv.ru предположил Эрл Расмуссен — полковник американской армии в отставке.

«Это срывает ядерные переговоры между США и Ираном, которые должны состояться в воскресенье. Иран не хочет иметь ядерное оружие. Они считают, что у них должен быть ядерный потенциал для медицинских целей, для энергии. Поэтому требования, которые Израиль выдвигает через США, являются необоснованными. <…> Но я думаю, что намерение Израиля заключалось в том, чтобы попытаться втянуть Соединенные Штаты в конфликт с Ираном», — заявил Расмуссен.

Кроме того, подобные действия могут быть отвлекающим маневром от ситуации с военизированной ливанской шиитской организацией «Хезболлой».

Он отметил, что эскалация данного конфликта — это стратегически неверный шаг Израиля, который может привести к серьезным последствиям не только в этих двух странах, но и коснуться другие государства. Расмуссен напомнил, что Россия и Китай заключили с Ираном стратегическое партнерство.

Полковник подчеркнул, что США не участвовали в атаке по ядерным объектам Ирана, более того, правительство Соединенных Штатов осудило данное действие Израиля. Однако они опасаются, что контр удар может коснуться и их.

Он напомнил заявления Ирана об контратаке, которые могут сильно повредить Израилю.

«Так что, основываясь на заявлениях Израиля, я определенно вижу, что это не так, что Иран не собирается просто спустить это с рук. Они собираются контратаковать. И я думаю, что они нанесут удар по крупным военным позициям. Я думаю, они нанесут удары по крупным объектам, и у них есть возможность просто стереть Израиль с лица земли. Я не думаю, что Израиль полностью осознает это», — заметил Расмуссен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что произошел взрыв на ядерном объекте в Натанзе после удара Израиля.

Тема:
Война Израиля и Ирана
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