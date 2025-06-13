В Тель-Авиве отменили гей*-парад
В нем должны были принять участие 300 тысяч местных жителей и гостей города.
Фото: www.globallookpress.com/Mohammed Nasser
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Гей*-парад в Тель-Авиве, который должен был состояться 13 июня, отменен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Мероприятие должно было продлиться два дня и стать «самым масштабным событием года». В нем планировали принять участие 300 тысяч местных жителей, туристов и гостей города. Они собирались пройти маршем по набережной Тель-Авива, а затем «устроить захватывающую вечеринку».
Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.
Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно к этому часу о ночной атаке Израиля по Ирану.
* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
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