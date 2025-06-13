Начали перехватывать БПЛА: представитель ЦАХАЛ об отражении атаки Ирана

Об уничтожении боевых снарядов сообщила также иорданская армия.

Армия обороны Израиля начала перехватывать беспилотники. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛА по связи с арабскими СМИ Авичай Адри в социальной сети Х.

«Армия обороны начала перехватывать беспилотники, запущенные из Ирана за пределами границ страны», — сказал он.

Вместе с тем о перехвате воздушных ракет и беспилотников заявила иорданская армия. Ее системы перехватили боевые снаряды и дроны, которые нарушили воздушное пространство королевства.

Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Аэрофлот» изменит расписание из-за ситуации на Ближнем Востоке.