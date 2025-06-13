Начали перехватывать БПЛА: представитель ЦАХАЛ об отражении атаки Ирана
Армия обороны Израиля начала перехватывать беспилотники
Фото: AP/TASS/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Об уничтожении боевых снарядов сообщила также иорданская армия.
Армия обороны Израиля начала перехватывать беспилотники. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛА по связи с арабскими СМИ Авичай Адри в социальной сети Х.
«Армия обороны начала перехватывать беспилотники, запущенные из Ирана за пределами границ страны», — сказал он.
Вместе с тем о перехвате воздушных ракет и беспилотников заявила иорданская армия. Ее системы перехватили боевые снаряды и дроны, которые нарушили воздушное пространство королевства.
Израиль нанес упреждающий удар «с целью самообороны» по Ирану и объявил чрезвычайное положение по всей стране 13 июня. Небо — закрыто для гражданских рейсов. Началась мобилизация резервистов из критически важных подразделений. В качестве аргумента в пользу своих действий Тель-Авив использует вероятность обретения Тегераном ядерного оружия.
Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что снаряды ЦАХАЛ падали на жилые районы Тегерана и других городов, что нарушает устав Организации объединенных наций (ООН). Кроме того, Официальный представитель Вооруженных сил (ВС) Ирана Абольфаз Шеркачи пообещал серьезный ответный удар Израилю.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Аэрофлот» изменит расписание из-за ситуации на Ближнем Востоке.
- 13 июн
- «Мы готовились много лет»: ЦАХАЛ о готовности Израиля отразить иранскую атаку
- 13 июн
- «Мир меняется»: почему решение старых конфликтов с помощью оружия стало нормой
- 13 июн
- «Очень много автобусов»: какая обстановка сейчас в израильских городах
- 13 июн
- «Аэрофлот» изменит расписание из-за ситуации на Ближнем Востоке
- 13 июн
- В Тель-Авиве отменили гей*-парад
- 13 июн
- Самолет израильского премьер-министра Нетаньяху был поднят в воздух
- 13 июн
- «Все очень тихо»: Израиль замер в ожидании ответной атаки Ирана
- 13 июн
- «Полная готовность к любому развитию»: в офисе Нетаньяху сделали заявление
- 13 июн
- Стала известная судьба ядерной сделки Ирана и США после атаки Израиля
- 13 июн
- Граждан России в Шарм-эш-Шейхе призвали соблюдать повышенную осторожность
Читайте также
80%
Нашли ошибку?