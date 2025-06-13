«Аэрофлот» изменит расписание из-за ситуации на Ближнем Востоке

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 23 0

Воздушное пространство Ирана и ряда других стран было закрыто.

«Аэрофлот» изменит расписание в связи с закрытием воздушного пространства Ирана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Война Израиля и Ирана

В связи с начавшемся вооруженным конфликтом между Израилем и Ираном воздушное пространство этих стран, а также Ирака временно закрыто. Авиакомпании планируют продолжить осуществлять рейсы на Ближний Восток. Однако будут это делать в обход. Об этом заявили в Росавиации.

«Возможны корректировки в расписании рейсов российских авиакомпаний», — говорится в сообщении.

В частности, для обеспечения безопасности пассажиров «Аэрофлот» внесет изменения в свое расписание. Например, отменены рейсы между Москвой и Тегераном. Люди, приобретавшие данные билеты, могут оформить вынужденный возврат. Также авиакомпания скорректировала маршруты полетов в/из Дубай, Абу-Даби и Доху.

Ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию «Восходящий лев». Целью была ядерная инфраструктура страны. При этом в результате атак пострадали и мирные жители. В ответ на это Иран выпустил более сотни дронов в сторону Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦАХАЛ нанес удары как минимум по шести военным базам Ирана.

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