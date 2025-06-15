В ЦАХАЛ зафиксировали 60 запущенных ракет из Ирана и Йемена
В ЦАХАЛ зафиксировали 60 запущенных ракет из Ирана и Йемена
Фото: www.globallookpress.com/Irgc Official Webiste
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Представитель армии также сообщил о десятках беспилотников.
В ночь на 15 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск 60 ракет и нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были запущены из Ирана и Йемена. Об этом рассказал представитель ЦАХАЛ, бригадный генерал Эффи Дефрин. Его слова приводит пресс-служба израильской армии.
«Ночью было запущено примерно 60 ракет класса „земля — земля“ и десятки беспилотных летательных аппаратов. Они были запущены непосредственно с территории Ирана и Йемена по городам и населенным пунктам в тылу страны», — поделился Дефрин.
Он отметил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) работали на обнаружение, перехват и ликвидацию угроз. Но некоторые из беспилотников все равно достигли цели — попали в различные места жилых районов на севере и в центре страны.
В ночь на 13 июня Израиль нанес упреждающий удар по военным и ядерным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика развернула масштабную атаку. Операция получила название «Правдивое обещание 3».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате ночных ударов Ирана по Израилю погибли семь человек. Еще около 200 были ранены.
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