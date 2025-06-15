В ЦАХАЛ зафиксировали 60 запущенных ракет из Ирана и Йемена

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 83 0

В ЦАХАЛ зафиксировали 60 запущенных ракет из Ирана и Йемена

В ЦАХАЛ зафиксировали 60 запущенных ракет из Ирана и Йемена

Фото: www.globallookpress.com/Irgc Official Webiste

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Представитель армии также сообщил о десятках беспилотников.

В ночь на 15 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск 60 ракет и нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были запущены из Ирана и Йемена. Об этом рассказал представитель ЦАХАЛ, бригадный генерал Эффи Дефрин. Его слова приводит пресс-служба израильской армии.

«Ночью было запущено примерно 60 ракет класса „земля — земля“ и десятки беспилотных летательных аппаратов. Они были запущены непосредственно с территории Ирана и Йемена по городам и населенным пунктам в тылу страны», — поделился Дефрин.

Он отметил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) работали на обнаружение, перехват и ликвидацию угроз. Но некоторые из беспилотников все равно достигли цели — попали в различные места жилых районов на севере и в центре страны.

В ночь на 13 июня Израиль нанес упреждающий удар по военным и ядерным объектам Ирана. В ответ Исламская Республика развернула масштабную атаку. Операция получила название «Правдивое обещание 3».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате ночных ударов Ирана по Израилю погибли семь человек. Еще около 200 были ранены.

Тема:
Война Израиля и Ирана
16 июн
Российских туристов начнут вывозить из ОАЭ через страны Средней Азии
16 июн
Иранские ракеты пробили «Железный купол» над израильскими городами
16 июн
Обстановка на Ближнем Востоке: сирены воздушной тревоги продолжают звучать в Иране и Израиле
16 июн
Семьи британских дипломатов в Иране вывезли из страны до ударов Израиля
16 июн
Пожар вспыхнул на электростанции в Хайфе после атаки Ирана
16 июн
МИД Ирана: Среди погибших в результате израильских ударов есть дети
16 июн
«Только молиться»: Эвелина Бледанс переживает за судьбу живущего в Израиле сына
16 июн
Израиль и Иран обозначили цели для новой волны ударов
16 июн
Более 220 человек погибли в Иране в результате ударов ЦАХАЛ
16 июн
«Более 200 кг взрывчатки»: иранская полиция задержала двух агентов «Моссада»
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.00
0.40 90.01
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:39
Российских туристов начнут вывозить из ОАЭ через страны Средней Азии
15:24
ВС РФ преодолели болота и танковый ров ВСУ при заходе в село Комар в ДНР
15:08
В Китае впервые прошел фестиваль «Московские сезоны в Пекине»
14:53
Житель Перми впал в кому и умер после приема у стоматолога
14:37
Форсаж в Ленобласти: погоня за подростком за рулем закончилась стрельбой
14:23
В пролете: пассажиры еще трех рейсов Turkish Airlines остались без багажа

Сейчас читают

Самая уязвимая и обеспокоенная: Южный Кавказ встревожен ирано-израильской войной
«Я за адекватность»: Пресняков поддержал запрет гаджетов в школах
Без хлеба не останемся: Россия не столкнется с дефицитом пшеницы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025