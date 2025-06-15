Пожилая жительница Израиля осталась без квартиры после ракетного удара Ирана
Пожилая жительница Израиля осталась без квартиры после ракетного удара Ирана
Фото, видео: Reuters/Ronen Zvulun; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Бомбоубежище не смогло защитить от массивных обломков конструкций.
В результате удара иранской баллистической ракеты по жилому кварталу израильского города Бат-Ям полностью разрушены многоквартирные дома. Среди пострадавших — 76-летняя жительница Раиса Хабибуллина. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Никита Кулюхин.
Во время тревоги женщина укрылась, однако после относительного затишья вернулась в квартиру.
«И потом был взрыв, и всю квартиру разбило, все. Мы на первом этаже и комната полностью, две комнаты, совсем (разрушены. — Прим.ред.)», — рассказала 76-летняя Раиса Хабибуллина.
На русскоговорящую жительницу обрушились обломки перекрытий — с травмами головы ее доставили в больницу.
Пострадала не только ее квартира: разрушения затронули соседние дома, есть погибшие. По предварительным данным, двое соседей погибли на месте. Обломки конструкции оказались настолько массивными, что даже бомбоубежища не смогли защитить жителей.
Корреспондент отметил, что разрушения в квартале — критические.
«Тут полное разрушение, просто все разрушено. Это жилой квартал, тут все может рухнуть в любую секунду, посмотрите масштаб разрушения, и это от одной баллистической ракеты, посмотрите, все уничтожено, и, к сожалению, бомбоубежища не могут помочь, из-за того, что тут нет достаточно мощности у бомбоубежища выдержать такой взрыв», — добавил корреспондент.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан обещал нанести Израилю более сокрушительный удар.
- 16 июн
- Российских туристов начнут вывозить из ОАЭ через страны Средней Азии
- 16 июн
- Иранские ракеты пробили «Железный купол» над израильскими городами
- 16 июн
- Обстановка на Ближнем Востоке: сирены воздушной тревоги продолжают звучать в Иране и Израиле
- 16 июн
- Семьи британских дипломатов в Иране вывезли из страны до ударов Израиля
- 16 июн
- Пожар вспыхнул на электростанции в Хайфе после атаки Ирана
- 16 июн
- МИД Ирана: Среди погибших в результате израильских ударов есть дети
- 16 июн
- «Только молиться»: Эвелина Бледанс переживает за судьбу живущего в Израиле сына
- 16 июн
- Израиль и Иран обозначили цели для новой волны ударов
- 16 июн
- Более 220 человек погибли в Иране в результате ударов ЦАХАЛ
- 16 июн
- «Более 200 кг взрывчатки»: иранская полиция задержала двух агентов «Моссада»
Читайте также
80%
Нашли ошибку?