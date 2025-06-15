Иран нанес ракетный удар по городам в Израиле
Иран нанес ракетный удар по городам в Израиле
Фото: Reuters/Ronen Zvulun
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Снаряды попали в несколько мест городов Хайфа и Тель-Авив.
Иранские вооруженные силы ударили по городам Израиля. Под атаку ракет Исламской Республики в том числе попали Тель-Авив и Хайфа. Об этом сообщило информационное агентство IRNA.
«Иранские ракеты поочередно ударили по Хайфе и Тель-Авиву», — говорится в публикации.
Как отмечается, в воздушном пространстве Израиля были проведены операции по перехвату ракет. Однако одна из них все равно упала возле порта Хайфы. Также сообщается об попадании боеприпаса в здание города, в котором теперь есть опасение обрушения. Помимо этого, под удар попал город Кирьят-Гат и районы на юге страны.
В ночь на 13 июня Израиль начал вооруженную операцию «Восходящий лев». Целями атак власти страны выбрали ядерные и военные объекты Ирана. Нападение случилось накануне шестого раунда переговоров США и Исламской Республики по ядерной сделке. В ответ к вечеру Иран ответил ракетными ударами в сторону противника.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что премьер-министр Израиля Нетаньяху рассказал об устранении главы разведки Ирана.
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