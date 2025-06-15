«Жестокое нападение»: МИД Ирана сообщает об атаке на одно из своих зданий

Пострадало несколько мирных жителей, включая сотрудников министерства.

Израиль вновь нанес удар по столице Ирана — Тегерану. На этот раз целью стало одно из зданий министерства иностранных дел Исламской Республики. Об этом сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на данные ведомства.

«Израильский режим совершил преднамеренное и жестокое нападение на здание министерства иностранных дел Ирана, расположенное напротив института политических и международных исследований», — отмечается в публикации.

Агентство подчеркивает, что из-за атак Израиля пострадало несколько мирных жителей, включая сотрудников министерства.

В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную военную операцию «Восходящий лев», направленную против Ирана. Задача операции — нанести удар по ядерным объектам. В результате обстрелов погибли высокопоставленные военные и ученые. Кроме того, пострадали сотни мирных жителей.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранские вооруженные силы произвели запуск десятков ракет в направлении Израиля. Атаке подверглись несколько населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о то, что иранские вооруженные силы ударили по городам Израиля. Под атаку ракет Исламской Республики в том числе попали Тель-Авив и Хайфа.