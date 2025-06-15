Синагога на юге Израиля серьезно пострадала после ракетного удара Ирана
Начался пожар, пострадали семь человек.
Фото: Reuters/Shir Torem
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В результате ракетного удара, совершенного Ираном, была повреждена синагога, расположенная на юге Израиля. Об этом стало известно 15 июня из сообщения, опубликованного на телеканале «Канал 12».
«Обломки перехвата упали недалеко от мошава на юге страны, в результате чего синагоге был нанесен серьезный ущерб», — сказано в сообщении телеканала.
Кроме того, телеканал сообщил о том, что в Израиле прозвучали сигналы воздушной тревоги в связи с запуском примерно 30 ракет. В результате обстрела возник пожар, из-за которого семь человек были доставлены в больницу. Пожарные занимаются ликвидацией возгорания.
В течение дня поступала информация о ракетных атаках Ирана на аэропорт Бен-Гурион. В результате этих атак также были повреждены два здания в районе северного израильского города Хайфа.
В пятницу, 13 июня, Израиль нанес упреждающий удар по Ирану и объявил о введении чрезвычайного положения. Глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что цель этой военной операции — нанесение урона ядерной инфраструктуре Ирана.
Ранее 5-tv.ru сообща, что Израиль нанес удар по одному из зданий Министерства иностранных дел Ирана.
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