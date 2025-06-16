Более 220 человек погибли в Иране в результате ударов ЦАХАЛ

По меньшей мере 224 человека погибли в Иране в результате атаки Израиля. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на Министерство здравоохранения Исламской республики.

Журналисты уточняют, что прежде в ведомстве сообщали о гибели 406 местных жителей.

Израиль начал массированную атаку против Ирана в ночь на 13 июня. Операция получила кодовое название «Восходящий лев». Ее основная цель — поражение ядерных объектов Исламской Республики. От израильских ударов погибли ключевые военные фигуры страны, а также ряд ученых. Сообщается о сотнях пострадавших мирных жителей.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что к юго-востоку от Тегерана задержаны два агента израильской разведслужбы «Моссад». При них обнаружено множество оружия и боевой техники. Еще два агента были задержаны в провинции Альборз. Они занимались изготовлением бомб, взрывных устройств и взрывных ловушек.