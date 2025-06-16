«Более 200 кг взрывчатки»: иранская полиция задержала двух агентов «Моссада»

Sabereen News: при них обнаружено оружие и боевая техника.

К юго-востоку от Тегерана задержаны два агента израильской разведслужбы «Моссад». При них обнаружено множество оружия и боевой техники. Об этом сообщает Sabereen News в своем Telegram-канале.

«Двое агентов „Моссада“ арестованы к юго-востоку от Тегерана. У них было более 200 кг взрывчатки, 23 беспилотных летательных аппарата, пусковые установки, устройства наведения и контроля», — отмечается в материале.

Кроме того, иранская полиция сегодня задержала еще двух агентов «Моссада» в провинции Альборз. Они занимались изготовлением бомб, взрывных устройств и взрывных ловушек.

Израиль начал массированную атаку против Ирана в ночь на 13 июня. Операция получила кодовое название «Восходящий лев». Ее основная цель — поражение ядерных объектов Исламской Республики. От израильских ударов погибли ключевые военные фигуры страны, а также ряд ученых. Сообщается о сотнях пострадавших мирных жителей.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что группа эвакуированных российских граждан пересекла границу между Ираном и Азербайджаном.