МИД Ирана: Среди погибших в результате израильских ударов есть дети

Жертвами атак стали более 70 человек.

Жертвами израильских ударов по Тегерану стали более 70 человек, в том числе 20 детей. Об этом сообщил глава Центра общественной дипломатии и пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бакаи в соцсетях.

«20 детей погибли в жилом комплексе Чамран, десять человек все еще остаются под завалами спустя 48 часов», — написал дипломат.

Ранее Министерство здравоохранения Исламской республики сообщало о 224 погибших в Иране в результате атаки Израиля.

Операцию под кодовым названием «Восходящий лев» Израиль начал в ночь на 13 июня. Ключевыми целями ударов по Ирану стали ядерные и военные объекты Исламской Республики. В ходе атак погибли ключевые военачальники и ряд ученых. Также сообщается о сотнях пострадавших среди мирного населения.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Израиль вновь нанес удар по столице Ирана — Тегерану. На этот раз целью стало одно из зданий министерства иностранных дел Исламской Республики.