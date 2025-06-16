МИД Ирана: Среди погибших в результате израильских ударов есть дети
МИД Ирана: в Тегеране жертвами израильских атак стали 20 детей
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
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Жертвами атак стали более 70 человек.
Жертвами израильских ударов по Тегерану стали более 70 человек, в том числе 20 детей. Об этом сообщил глава Центра общественной дипломатии и пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бакаи в соцсетях.
«20 детей погибли в жилом комплексе Чамран, десять человек все еще остаются под завалами спустя 48 часов», — написал дипломат.
Ранее Министерство здравоохранения Исламской республики сообщало о 224 погибших в Иране в результате атаки Израиля.
Операцию под кодовым названием «Восходящий лев» Израиль начал в ночь на 13 июня. Ключевыми целями ударов по Ирану стали ядерные и военные объекты Исламской Республики. В ходе атак погибли ключевые военачальники и ряд ученых. Также сообщается о сотнях пострадавших среди мирного населения.
В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Израиль вновь нанес удар по столице Ирана — Тегерану. На этот раз целью стало одно из зданий министерства иностранных дел Исламской Республики.
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