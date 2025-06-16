МИД Ирана: Среди погибших в результате израильских ударов есть дети

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 59 0

МИД Ирана: в Тегеране жертвами израильских атак стали 20 детей

МИД Ирана сообщил о 20 детях, погибших от израильских ударов

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Жертвами атак стали более 70 человек.

Жертвами израильских ударов по Тегерану стали более 70 человек, в том числе 20 детей. Об этом сообщил глава Центра общественной дипломатии и пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бакаи в соцсетях.

«20 детей погибли в жилом комплексе Чамран, десять человек все еще остаются под завалами спустя 48 часов», — написал дипломат.

Ранее Министерство здравоохранения Исламской республики сообщало о 224 погибших в Иране в результате атаки Израиля.

Операцию под кодовым названием «Восходящий лев» Израиль начал в ночь на 13 июня. Ключевыми целями ударов по Ирану стали ядерные и военные объекты Исламской Республики. В ходе атак погибли ключевые военачальники и ряд ученых. Также сообщается о сотнях пострадавших среди мирного населения.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Израиль вновь нанес удар по столице Ирана — Тегерану. На этот раз целью стало одно из зданий министерства иностранных дел Исламской Республики.

Тема:
Война Израиля и Ирана
16 июн
Российских туристов начнут вывозить из ОАЭ через страны Средней Азии
16 июн
Иранские ракеты пробили «Железный купол» над израильскими городами
16 июн
Обстановка на Ближнем Востоке: сирены воздушной тревоги продолжают звучать в Иране и Израиле
16 июн
Семьи британских дипломатов в Иране вывезли из страны до ударов Израиля
16 июн
Пожар вспыхнул на электростанции в Хайфе после атаки Ирана
16 июн
«Только молиться»: Эвелина Бледанс переживает за судьбу живущего в Израиле сына
16 июн
Израиль и Иран обозначили цели для новой волны ударов
16 июн
Более 220 человек погибли в Иране в результате ударов ЦАХАЛ
16 июн
«Более 200 кг взрывчатки»: иранская полиция задержала двух агентов «Моссада»
15 июн
Группе российских граждан удалось покинуть Иран через границу с Азербайджаном
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.00
0.40 90.01
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:39
Российских туристов начнут вывозить из ОАЭ через страны Средней Азии
15:24
ВС РФ преодолели болота и танковый ров ВСУ при заходе в село Комар в ДНР
15:08
В Китае впервые прошел фестиваль «Московские сезоны в Пекине»
14:53
Житель Перми впал в кому и умер после приема у стоматолога
14:37
Форсаж в Ленобласти: погоня за подростком за рулем закончилась стрельбой
14:23
В пролете: пассажиры еще трех рейсов Turkish Airlines остались без багажа

Сейчас читают

Самая уязвимая и обеспокоенная: Южный Кавказ встревожен ирано-израильской войной
«Я за адекватность»: Пресняков поддержал запрет гаджетов в школах
Без хлеба не останемся: Россия не столкнется с дефицитом пшеницы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025