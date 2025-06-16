«Это было ошибкой»: Трамп сожалеет от исключении России из G8

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 84 0

Трамп назвал исключение России из G8 стратегической ошибкой

Фото, видео: Reuters/Chris Helgren; 5-tv.ru

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По мнению главы США, если бы не G7, то конфликта с Украиной можно было бы избежать.

Исключение России из G8 было напрасным. Об этом заявил президент США, выступая перед саммитом G7 в Канаде. По его словам, именно возвращение к формату G7 стало одной из ключевых ошибок мировых лидеров.

«Когда-то G7 была G8, Барак Обама и человек по имени Джастин Трюдо не хотели видеть в ней Россию. Я бы сказал, что это было ошибкой, потому что я думаю, что сейчас не было бы (конфликта. — Прим.ред.), если бы Россия была в G8», — сказал Трамп.

В составе нынешней G7 — США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. Россию включили в состав клуба в 1997 году. Но в 2014-м, после событий в Крыму, западные страны прекратили работу с Москвой в рамках G8 и вернулись к прежнему формату.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что американский лидер Дональд Трамп обвинил экс-президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в разжигании украинского конфликта. Глава США уверен, что эскалации на Украине можно было бы избежать.

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