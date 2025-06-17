Главы МИД арабских и исламских стран заявили о нарушении Израилем Устава ООН

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 75 0

Главы МИД арабских и исламских стран: Израиль нарушает Устав ООН

Главы МИД арабских и исламских стран заявили о нарушении Израилем Устава ООН

Фото: www.globallookpress.com/UN Photo

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Египта.

Израильские удары по территории Ирана противоречат Уставу ООН. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Египта, ссылаясь на заявления глав МИД арабских и исламских стран.

«Осуждаем атаки Израиля на иранскую территорию, которые тот совершает, начиная с 13 июня, а также любые иные действия, нарушающие положения Устава ООН», — отмечается в документе.

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.

В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что искусственный интеллект оценил вероятность начала ядерной войны между Ираном и Израилем. По прогнозам, она составляет всего 0,5–1%. Вероятность мала, но угроза остается.

Тема:
Война Израиля и Ирана
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