Предъявите документы: московских таксистов проверили на наличие аттестации

По словам водителей, пройти тесты на знание города и ПДД было не трудно.

В Москве прошел рейд по проверке водителей такси на наличие обязательной аттестации. К слову, штраф за ее отсутствие — пять тысяч рублей.

По словам самих таксистов, проходить тест им было не сложно. Главное — знать хорошо город, чтобы можно было ориентироваться даже в условиях неработающих навигаторов и соблюдать технику безопасности.

Процедура помогает отсеять недобросовестных водителей. Сегодня нарушителей среди тех, кого проверили, не было.

Подобные рейды, как сообщили в Госавтоинспекции, будут проводить регулярно, чтобы своевременно выявлять и устранять нарушения