Предъявите документы: московских таксистов проверили на наличие аттестации
Рейды по проверке аттестации в столице станут регулярными
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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По словам водителей, пройти тесты на знание города и ПДД было не трудно.
В Москве прошел рейд по проверке водителей такси на наличие обязательной аттестации. К слову, штраф за ее отсутствие — пять тысяч рублей.
По словам самих таксистов, проходить тест им было не сложно. Главное — знать хорошо город, чтобы можно было ориентироваться даже в условиях неработающих навигаторов и соблюдать технику безопасности.
Процедура помогает отсеять недобросовестных водителей. Сегодня нарушителей среди тех, кого проверили, не было.
Подобные рейды, как сообщили в Госавтоинспекции, будут проводить регулярно, чтобы своевременно выявлять и устранять нарушения
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